Cerca de 20 anos depois do fim da dupla, Sandy e Junior anunciaram um novo encontro nos palcos em 2027. Segundo os irmãos, a volta pontual foi motivada pela insistência dos fãs desde a última turnê, além da vontade de promover algo inédito. “O ineditismo fez os olhos brilharem”, disse a cantora.

Em coletiva de imprensa realizada na terça-feira, 24, os dois apresentaram detalhes do projeto Nada É Por Acaso, que terá seis apresentações no Nubank Parque, em São Paulo, em julho do próximo ano. A proposta é oferecer uma experiência diferente da turnê Nossa História, realizada em 2019, com estrutura ampliada, balé e uma banda maior.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente) Continua após a publicidade

Desta vez, os artistas apostaram no formato de residência artística, em que todas as apresentações acontecem no mesmo espaço. A escolha permite investir em uma estrutura cenográfica mais elaborada, sem a necessidade de desmontar e transportar os equipamentos entre diferentes cidades.

Continua após a publicidade

Uma das novidades é que o palco não será montado em formato 360 graus. Segundo Sandy, a equipe optou pelo modelo tradicional, com o público posicionado de frente para os artistas. A ideia é transformar todo o estádio em parte da experiência, com atrações e ativações que vão além do espetáculo musical.

Já o repertório vai percorrer os 17 anos da carreira da dupla. A cantora adiantou que algumas músicas poderão ser apresentadas ao vivo pela primeira vez. O irmão, por sua vez, confirmou que a seleção deve incluir canções menos conhecidas, além dos grandes sucessos. Apesar da expectativa por novidades, os dois descartaram o lançamento de músicas inéditas. A proposta é revisitar a trajetória musical da dupla e a relação com o público.

Continua após a publicidade

As seis apresentações de Nada É Por Acaso estão marcadas para os dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027. Os portões serão abertos às 16h, e os shows começam às 19h30. A venda geral dos ingressos começa em 3 de dezembro, no mesmo horário, pelo site da Ticketmaster. Os valores variam de 175 a 1.450 reais. Clientes Elo têm pré-venda exclusiva em 1º e 2 de dezembro de 2026.

A volta acontece 20 anos depois de Sandy e Junior anunciarem o fim da parceria musical, em 2007. O último reencontro da dupla nos palcos havia sido em 2019, com a turnê comemorativa Nossa História.

Continua após a publicidade