‘Todo mundo sem roupa’, diz Letícia Colin sobre os bastidores de ‘Jogada de Risco’

A série Jogada de Risco apimentou o catálogo do Globoplay nesta quinta-feira, 23, quando seu primeiro episódio foi ao ar. Passada nos bastidores do mundo do futebol, a produção é indicada para 18 anos e pretende expor todas as indiscrições dos atletas: de preferências sexuais diversas até o uso de substâncias ilícitas e outras contravenções, como o lado obscuro de Ted Lasso.

Letícia Colin, em especial, tem contato direto com o teor sexual da série por interpretar a cafetina Rita, que coleciona segredos de múltiplos clientes famosos e influentes. Via Instagram, a atriz fez piada sobre a experiência quando uma fã lhe pediu que compartilhasse fotos e vídeos feitos no set da obra: “Esses bastidores quase não dava para gravar nada porque todo mundo tava sem roupa sempre”, ironizou.

Jogada de Risco é protagonizada por Cauã Reymond, que interpreta o ex-jogador de futebol Maurício, agora determinado a agenciar jogadores amadores. Ao passo que ele se aprofunda no mundo do esporte, o empresário se envolve no mundo da prostituição, das drogas e, especialmente, das apostas esportivas e seus mecanismos de manipulação de resultados.

Para além da piada de Letícia Colin, o primeiro episódio tem repercutido devido à nudez frontal de Breno Ferreira como o jogador Geraldo, assim como uma cena de sexo entre Daniele (Bruna Griphao) e Luan (Juan Paiva), na qual a profissional do sexo penetra o atleta com um brinquedo sexual.

Continua após a publicidade

O conteúdo escandaloso tem como inspiração seriados feito The Idol — sobre o submundo do estrelato pop na música — e a produção francesa Dix pour Cent, sobre uma agência de talentos.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade