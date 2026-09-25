Todd Rundgren afirma que Taylor Swift ‘arruinou a música’: ‘Apoteose da mediocridade’

Todd Rundgren provocou a fúria dos fãs de Taylor Swift ao atacar a cantora em entrevista à revista Vulture. “Pode-se argumentar que ela arruinou a música. É um fenômeno compreensível. É só que, para mim, Taylor Swift é a apoteose da mediocridade”, disse o músico.

A declaração surgiu quando o assunto era Bat Out of Hell, álbum de Meat Loaf lançado em 1977. Rundgren, que produziu o disco, já admitiu que o concebeu como uma sátira a Bruce Springsteen. Perguntado sobre quem seria o alvo se produzisse um álbum assim hoje, respondeu sem hesitar: “Taylor Swift, é claro”.

Para justificar a escolha, o músico desenvolveu uma teoria de que vivemos a “era das artistas mulheres”. Segundo ele, a partir dos anos 1990 os garotos passaram a gastar dinheiro com videogames em vez de música, e a indústria voltou suas atenções para as meninas, que “também tinham suas mesadas”.

Rundgren seguiu com as críticas e citou Lady Gaga como uma “musicista de verdade”, por ter formação clássica em piano. “Taylor Swift não faz nada de extraordinário, a não ser deixar o cabelo crescer. Ela não é uma grande cantora. Não é uma grande compositora. Não é uma grande dançarina”, afirmou. “Ela é um modelo para uma geração de mulheres que era muito jovem, e agora também para as filhas dessas mulheres, porque são mães e filhas que vão aos shows de Taylor Swift.”

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