Tina Turner, Jay-Z e Foo Fighters são indicados ao Hall da Fama do Rock

A organização Hall da Fama do Rock and Roll anunciou nesta quarta-feira, 10, os 16 indicados a serem incluídos no Hall da Fama, que fica em Cleveland, nos Estados Unidos. São eles: Jay-Z, Tina Turner, Mary J. Blige, Kate Bush, Foo Fighters, Devo, The Go-Go’s, Iron Maiden, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren e Dionne Warwick.

A indicação dos nomes não significa que os artistas já estão no Hall. Para ter seu nome eternizado, uma comissão com mais de 1.000 membros da organização fará uma votação para escolher os artistas selecionados, que geralmente são quatro ou cinco bandas ou artistas solos. A votação também terá a participação popular até o dia 30 de abril, por meio do site da organização. Os induzidos (palavra utilizada pelos organizadores para apontar quem vai entrar no Hall) serão conhecidos em maio e a cerimônia deverá ocorrer no fim do ano.

Foo Fighters, Jay-Z, Mary J. Blige, Iron Mainde e Fela Kuti estão sendo indicados pela primeira vez. Devo, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against The Manchine e Todd Rundgren, já foram indicados outras vezes, mas não foram induzidos ao Hall. Neste ano, os organizadores tentaram também evitar uma reclamação sobre a lista de induções do passado, cuja maioria dos artistas era de homens e brancos. Das 888 pessoas induzidas ao Rock até 2019, apenas 7,7% delas eram mulheres. Desta vez, dos 16 indicados, sete têm mulheres em suas formações e nove apresentam artistas negros.

Quem também já está no Hall é a cantora Tina Turner, por seu trabalho com Ike Turner. Carole King também já foi induzida no passado, como compositora. Nada impede, no entanto, que os artistas sejam induzidos mais de uma vez em diferentes trabalhos. Paul McCartney, por exemplo, já foi induzido com os Beatles e por sua carreira solo.

Parece que foi ontem, mas já se passaram 25 anos desde o lançamento das primeiras gravações do Foo Fighters e do Jay-Z, os principais indicados da lista. Um quarto de século desde a primeira gravação é um dos requisitos mínimos para ser indicado ao Hall da Fama do Rock and Roll. Dave Ghrol, no entanto, já tem seu nome no Hall da Fama desde 2014, por causa do Nirvana.