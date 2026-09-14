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Cultura

Timothée Chalamet e mais: os astros que já receberam menos que Jim Caviezel por ‘Dark Horse’

Cachê do americano para interpretar Jair Bolsonaro foi de 4 milhões de dólares, segundo documentos revelados pela Polícia Federal

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 13h00 | Atualizado em 15 set 2026, 10h21
Jim Caviezel como Jair Bolsonaro em 'Dark Horse'
O ator Jim Caviezel interpreta Jair Bolsonaro em 'Dark Horse' (//Divulgação)
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Timothée Chalamet e mais: os astros que já receberam menos que Jim Caviezel por ‘Dark Horse’ Priorizar nos meus resultados Google

Documentos revelados na última sexta-feira, 11, tornaram pública a planilha de custos de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro que foi rodado com orçamento de ao menos 24 milhões de dólares e almejava arrecadar 510 milhões de reais nos cinemas brasileiros — muito mais do que qualquer outro lançamento do ano. Entre os números, chama atenção o salário pretendido de Jim Caviezel, intérprete do ex-presidente: o americano teria recebido 4 milhões de dólares pela produção, cachê que supera alguns dos nomes mais notáveis de Hollywood. Confira cinco astros que receberam menos — ou o mesmo — por estrelar sucessos de bilheteria:

Bill Skarsgard em It (2017)

A adaptação de Stephen King trouxe o palhaço Pennywise de volta ao imaginário coletivo e gerou mais de 700 milhões de dólares em bileheteria — sem contar os 470 milhões arrecadados pela sequência em 2019. Mesmo assim, o salário de Bill Skarsgard para interpretar o vilão inesquecível no primeiro longa é estimado em 3 milhões de dólares, um a menos que Caviezel.

Timothée Chalamet em Duna – Parte 2 (2024)

Duna é uma das sagas mais épicas da Hollywood atual e chega à conclusão em dezembro deste ano. Parte do que permite que o filme seja tão esteticamente impressionante é a organização de seu orçamento. O segundo filme, por exemplo, teve acesso a 190 milhões de dólares — menos que arrasa-quarteirões feito A Odisseia (2026) e Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026) — e separou 3 milhões da quantia para o protagonista, abaixo do esperado para a categoria.

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Michael B. Jordan em Pecadores (2025)

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O vencedor do prêmio de Melhor Ator no Oscar de 2026 interpreta dois papéis no terror de sucesso, como os gêmeos Smoke e Stack. Nem por isso, contudo, ele recebeu cachê em dobro. Jordan foi pago 4 milhões pelo trabalho, quantia equivalente ao cachê de Caviezel em Dark HorsePecadores arrecadou mais de 370 milhões de dólares em bilheteria e venceu quatro categorias do prêmio mais cobiçado de Hollywood.

David Corenswet em Superman (2025)

Não há papel mais hollywoodiano do que Superman — e, ainda assim, David Corenswet recebeu salário “modesto” para interpretá-lo no filme de James Gunn, que foi eficaz em reapresentar o personagem ao público. O ator havia feito carreira na televisão até o momento e estava longe do mais alto escalão de Hollywood, então recebeu cerca de 750 000 dólares, o mesmo que Rachel Bronshan por interpretar Lois Lane.

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Inde Navarette em Obsessão (2026)

A atriz mais comentada de 2026 havia assumido poucos papéis até ser escolhida para viver a garota central à trama de horror, que tem seu livre-arbítrio subjugado ao desejo do colega de trabalho Bear (Michael Johnston). A produção inteira saiu por menos de 1 milhão de dólares e Navarette recebeu 20 000 dólares pelo papel. No fim das contas, o filme arrecadou mais de 500 vezes seu orçamento.

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