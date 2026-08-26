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Cultura

Tim Curry, morto aos 80, estava recluso há 14 anos

Artista, conhecido pelo papel de Pennywise na minissérie It, morreu nesta quarta-feira, 26

Por Giovanna Fraguito 26 ago 2026, 14h19
Tim Curry interpretou o palhaço assassino em adaptação de 'A Coisa' para a TV em 1990
Tim Curry interpretou o palhaço assassino em adaptação de 'A Coisa' para a TV em 1990 (Reprodução/VEJA)
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Tim Curry, morto aos 80, estava recluso há 14 anos Priorizar nos meus resultados Google

Tim Curry, conhecido pelo papel de Pennywise na minissérie It, morreu aos 80 anos nesta quarta-feira, 26. O ator inglês ficou longe dos holofotes por mais de uma década após sofrer um AVC em 2012. Em 2025, porém, ele voltou a ser visto em eventos especiais que celebraram os 50 anos de The Rocky Horror Picture Show, filme que marcou sua carreira.

Depois do derrame, o artista passou a usar cadeira de rodas e manteve uma rotina discreta, longe de grandes eventos. Ainda assim, continuou trabalhando e chegou a voltar ao cinema em 2024, em uma participação no filme de terror Stream, seu primeiro longa-metragem após 14 anos recluso.

Uma das últimas aparições públicas de Curry aconteceu em 4 de novembro de 2025, em Nova York, durante a turnê comemorativa dos 50 anos de The Rocky Horror Picture Show. “Gostaria de dizer que nunca fiquei sem pernas antes desta noite, mas não seria verdade. Infelizmente, estou atualmente em uma cadeira de rodas, então superem isso!”, brincou ao saudar o público. 

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