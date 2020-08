TikTok fecha parceria para distribuir músicas no Spotify e Apple Music

Em meio às notícias sobre a venda do TikTok nos Estados Unidos, a empresa ByteDance, dona da rede social chinesa, anunciou que as músicas virais compartilhadas dentro da plataforma serão disponibilizadas no Spotify e no Apple Music, sem passar pelas grandes gravadoras. O acordo foi feito em parceria com a empresa UnitedMasters e a iniciativa vai beneficiar diretamente artistas independentes que postam suas composições no TikTok.

Funciona assim: um artista posta sua música no TikTok para ser usada naqueles vídeos virais da rede social. O usuário que gosta da música geralmente não consegue encontrá-la nas plataformas de streaming porque o autor é um artista independente. Com a parceria, fica mais fácil enviar para o Spotify e para a Apple Music sem precisar de uma gravadora para isso e, de quebra, ter acesso a receita.

De acordo com uma análise do site especializado em tecnologia TechCrunch, a iniciativa pode promover grandes mudanças na indústria fonográfica, já que o TikTok se tornou uma plataforma propícia para a viralização de músicas.

O acordo pode ser um dos últimos negociados pela empresa ByteDance nos Estados Unidos após a ordem do presidente Donald Trump para que o aplicativo chinês seja vendido, após ser acusado de não respeitar a privacidade dos usuários. A Microsoft e o Twitter já anunciaram que estão interessados na compra. Hits como Old Town Road, de Lil Nas X, Say So, de Doja Cat, e Dance Monkey, de Tones and I, viralizaram no TikTok. A rede social também tem despertado o interesse de produtores musicais, como Simon Fuller, criador do reality Idols e American Idols. Ele busca no TikTok talentos para montar seu próximo supergrupo musical.