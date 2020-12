TikTok divulga seu ranking dos artistas musicais mais populares em 2020

Nesta quarta-feira, 16, o TikTok divulgou seu primeiro relatório musical de fim de ano, destacando as maiores tendências musicais em 2020.

Apesar da plataforma Zoom ser um dos maiores destaques de aplicativos baixados durante a pandemia do novo coronavírus, o aplicativo de vídeos TikTok, com mais de 100 milhões de usuários ativos apenas nos Estados Unidos, não ficou atrás. A prova mais emblemática de seu poder ascendente é o impacto que a rede social, com suas indefectíveis “dancinhas” virais, teve sobre a indústria musical. O Tik Tok se revelou a grande plataforma atual de propulsão de hits e novos artistas, influenciado todo o segmento.

É o caso de Ashnikko, cujo hit, Stupid gerou mais de 1,3 milhão de vídeos na plataforma. Ou até mesmo de Doja Cat, que concorre ao maior prêmio da música mundial – Grammy – como artista revelação. Embora não tenha estourado dentro da plataforma, Dua Lipa viu seu número de ouvintes crescer após uma massiva parcela das pessoas começarem a fazer vídeos com suas músicas dentro do Tik Tok. Chama atenção que, fora a própria Dua Lipa (em oitavo lugar), muitos deles sejam nomes pouco conhecidos para além dos jovens usuários da rede chinesa.

Este ano, o TikTok ultrapassou o Facebook e WhatsApp em número de downloads, passando a liderar a lista dos aplicativos mais baixados no mundo. Além disso, ficou no meio de um imbróglio judicial nos Estados Unidos, após o presidente Donald Trump anunciar que iria banir a plataforma do país por se tratar de uma ameaça a segurança nacional – o que não se concretizou até agora.

Confira a lista dos 10 artistas mais populares no Tik Tok:

Megan Thee Stallion Doja Cat Pop Smoke DaBaby Roddy Ricch Melanie Martinez Don Toliver Dua Lipa 24kGoldn Lil Uzi Vert

Além de revelar músicas e consequentemente novos cantores, a plataforma consagrou-se uma ótima distribuidora de sucessos pelo mundo. A canção Tossie Slide de Drake, por exemplo, obteve 1 bilhão de visualizações de vídeo na plataforma em apenas três dias, e WAP, de Cardi B & Megan Thee Stallion ,em duas semanas. Eis o ranking das músicas que atingiram 1 bilhão de visualizações da forma mais rápida:

Toosie Slide – Drake WAP (feat. Megan Thee Stallion) – Cardi B Therefore I Am – Billie Eilish Lets Link – WhoHeem Say I Yi Yi – Ying Yang Twins Where Is The Love? – The Black Eyed Peas Whole Lotta Choppas – Sada Baby Adderall (Corvette Corvette) – Popp Hunna Mood Swings – Pop Smoke THICK – DJ Chose & Beatking