Tico Santa Cruz pede para público ‘vibrar’ pela democracia no Rock in Rio

Tico Santa Cruz pediu para o público do Rock in Rio ajudá-lo com uma “mágica”, durante sua apresentação nesta sexta-feira, 4. “Você vai dar um abraço em quem está ao seu lado e compartilhar energias boas. Em tempos assim, isso é uma revolução”, afirmou o vocalista do Detonautas. “Vibre união. Vibre respeito. Vibre democracia”, pediu ele.

O momento aconteceu durante a música Você Me Faz Tão Bem. Logo em seguida, Tico chamou o Biquini pela segunda vez ao palco para ajudar o público a fazer rodas punk ao som de Outro Lugar, aproveitando as “boas energias”.

No início do show, Tico Santa Cruz contou que trabalhou como voluntário na edição de 2001 do Rock in Rio, quando se apresentar no festival ainda era apenas um sonho. “Em 1985, eu queria muito ter vindo, mas eu era pequeno e minha mãe e meu pai não deixaram”, começou a relatar o cantor. A primeira visita ao festival aconteceu na segunda edição do Rock in Rio, realizada no Estádio do Maracanã em 1991, quando Tico lembra de ter assistido ao Faith No More.

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Uma década depois do trabalho como voluntário, em 2011, o Detonautas tocou pela primeira vez no festival. O show no Palco Mundo chegou a virar um DVD ao vivo. A banda retornou ao festival mais cinco vezes até 2024.

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Na edição deste ano, a banda liderada por Tico Santa Cruz dividiu o palco com o Biquini (antigo Biquini Cavadão). A banda abriu o show com Potinho De Veneno e apresentou outros sucessos, como Quando o Sol Se For e O Retorno de Saturno.

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No momento de chamar o Biquini ao palco pela primeira vez, Tico elogiou a banda e não conseguiu conter o “Cavadão” do nome. As duas bandas cantaram Tédio juntas.