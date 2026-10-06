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Cultura

Ticiane Pinheiro e família saem em defesa de Rafa Justus após ataque na eleição

Jovem fez comentário sobre política em seu perfil no Instagram

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 15h04
Duas mulheres sorrindo para a câmera, usando óculos decorativos de strass com franjas. A da esquerda tem cabelos castanhos soltos e a da direita, com rabo de cavalo, usa brincos grandes prateados
Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus (Reprodução/Instagram)
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Ticiane Pinheiro e família saem em defesa de Rafa Justus após ataque na eleição Priorize VEJA no Google

Ticiane Pinheiro e Roberto Justus prestaram apoio à filha, Rafa Justus após ataques na internet. A jovem foi xingada ao votar usando uma regata com a bandeira do Brasil.

Rafa publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais falando sobre a situação. “O dia em que eu usei uma foto usando uma regata branca, com uma mini bandeira do Brasil, e começaram a me xingar. A partir de uma regata, decidiram meu posicionamento político, em quem eu voto, no que eu acredito, sendo que eu nunca me posicionei publicamente sobre política”, disse.

Roberto Justus deixou um comentário apoiando a filha. “Muito bem. As pessoas que não respeitam as outras nem mereciam essa sua explicação. Mas infelizmente é nesse ambiente que estamos vivendo! Te amo”, escreveu.

Ticiane também deixou uma mensagem de apoio e lamentou os comentários. “Sinto muito você ter passado por isso filha. Te amo muito e saiba que eu fiquei muito orgulhosa em ver você votando pela primeira vez. A gente é livre para votar em quem a gente quiser. Não ligue para essas pessoas que distribuem ódio gratuito na internet”.

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Fabiana Justus, irmã de Rafa, afirmou que as pessoas perderam a noção de como se comportar na internet. “As pessoas perderam completamente a noção e o bom senso. A vida vai devolver pra eles. E vc tem uma luz que só fica mais forte”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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Gente
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