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Cultura

Ticiane Pinheiro apresentará competição de ‘nepo babies’ na Globo

Novo reality estreia em 2027 e promete colocar os filhos de celebridades em situações avessas aos berços de ouro

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 09h34
Três mulheres em um palco escuro, com um telão ao fundo exibindo em letras amarelas ACADEMIA DOS NEPO BABIES. A mulher à esquerda, de vestido bege, aponta para cima. As outras duas estão sentadas atrás de uma bancada escura com objetos decorativos e microfones
Ticiane Pinheiro, Rafella Justus e Helô Pinheiro anunciam a 'Academia dos Nepo Babies' (TV Globo/Reprodução)
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Ticiane Pinheiro apresentará competição de ‘nepo babies’ na Globo Priorize VEJA no Google

Na noite desta quarta-feira, 14, a TV Globo apresentou seus projetos futuros no palco do evento Globo Upfront e revelou que Ticiane Pinheiro — antes apresentadora da Record — apresentará o mais novo reality show competitivo do grupo em 2027: Academia dos Nepo Babies, que será exibido no Globoplay.

O termo anglófono diz respeito aos filhos de figuras célebres e abastadas, especialmente àquelas pertencentes à classe artística. Para brincar com a premissa, Ticiane ainda recebeu no palco a própria mãe, Helô Pinheiro — que inspirou a clássica canção Garota de Ipanema — e a filha Rafa Justus, que já trabalha como influenciadora aos 17 anos de idade. A adolescente foi desafiada a lavar uma pia cheia de louça em 20 segundos e, obviamente, fracassou.

Nas redes, a recepção da ideia tem sido mista, e muitos comentários apontam sensação de vergonha alheia em resposta à cena entre Ticiane, Helô e Rafa.

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Este, porém, não é o único reality da emissora que será lançado no próximo ano. Ana Clara, do Estrela da Casa, anunciou que comandará um programa que acompanha as ânsias de casais prestes a subir no altar. Este, porém, ainda não tem título.

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

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