Ticiane Pinheiro apresentará competição de ‘nepo babies’ na Globo
Novo reality estreia em 2027 e promete colocar os filhos de celebridades em situações avessas aos berços de ouro
Na noite desta quarta-feira, 14, a TV Globo apresentou seus projetos futuros no palco do evento Globo Upfront e revelou que Ticiane Pinheiro — antes apresentadora da Record — apresentará o mais novo reality show competitivo do grupo em 2027: Academia dos Nepo Babies, que será exibido no Globoplay.
O termo anglófono diz respeito aos filhos de figuras célebres e abastadas, especialmente àquelas pertencentes à classe artística. Para brincar com a premissa, Ticiane ainda recebeu no palco a própria mãe, Helô Pinheiro — que inspirou a clássica canção Garota de Ipanema — e a filha Rafa Justus, que já trabalha como influenciadora aos 17 anos de idade. A adolescente foi desafiada a lavar uma pia cheia de louça em 20 segundos e, obviamente, fracassou.
E a Ticiane já botou a Rafa pra lavar a louça 😂 #UpFrontGlobo2027 https://t.co/L0x2C2lR89
— TV Globo (@tvglobo) October 15, 2026Siga
Nas redes, a recepção da ideia tem sido mista, e muitos comentários apontam sensação de vergonha alheia em resposta à cena entre Ticiane, Helô e Rafa.
Este, porém, não é o único reality da emissora que será lançado no próximo ano. Ana Clara, do Estrela da Casa, anunciou que comandará um programa que acompanha as ânsias de casais prestes a subir no altar. Este, porém, ainda não tem título.
O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial