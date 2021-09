Tiago Leifert anuncia que deixará a Globo em dezembro

O apresentador Tiago Leifert, à frente dos realities Big Brother Brasil e The Voice Brasil, deixará a TV Globo em dezembro deste ano. A saída inesperada acontece poucos meses após a ida de Fausto Silva, tradicional apresentador do Domingão do Faustão, à Band. Até agora, não há informações sobre o que motivou a partida.

Em comunicado oficial enviado à imprensa, Leifert disse que já havia manifestado interesse em sair da emissora no ano passado e preferiu não renovar o contrato, embora deixe portas abertas para o futuro. “A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Eu consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas”, falou o apresentador.

Desde junho, Leifert assumiu as tardes de domingo até a estreia de Luciano Huck, que cedeu seu espaço aos sábados para Marcos Mion, recém-contratado pela emissora.

Personagem versátil da emissora, Leifert ascendeu com rapidez e se mostrou um coringa de valor no elenco de apresentadores. Começou no esporte, editoria onde passou nove anos, antes de ser levado para a área de entretenimento. O paulistano de 41 anos se mostrou capaz de unir juventude com despojamento e empatia também com um público mais qualificado.

Em sua despedida do Domingão, Leifert fez um discurso emocionado, dizendo que assumiu o lugar de muitos nomes importantes do canal. “Eu tive que substituir a Glenda (Kozlowski), o Léo Baptista, o Tino Marcos, o (Pedro) Bial e o Faustão. Não sei se eu rio ou se eu choro”, disse ele, aos prantos, antes de agradecer à equipe do programa. “Meu beijo final é para você, Faustão, muito obrigado, meu amigo que me acompanha desde os 16 anos de idade. Desde a primeira vez que eu segurei um microfone profissionalmente ele me acompanha e me incentiva. Só consegui estar aqui por causa do Fausto. Ele tá aqui comigo o tempo inteiro. Muito obrigado pela oportunidade”.

Nas redes sociais, ele falou sobre a saída, algo que planejava desde o ano passado. “Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional… esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo.” Leia abaixo: