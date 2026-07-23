Tiago faz ameaças: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 23
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 57 – quinta-feira, 23
Adriana conta a Suely como foi injustiçada por Ademir. Tiago ameaça Ulisses, Pilar e Ingrid. Otoniel convida Elza para jantar. Fábia diz a Carmita que a amiga caiu em um golpe e sugere pedir ajuda à polícia. Ademir se disponibiliza para ajudar Ingrid na administração da joalheria. Brigitte manda flores para César. Suely comunica a Pedro que deseja que o advogado a represente na denúncia contra Ademir. Mirtes nota o interesse de Joel por Adriana. Fábia fica descontente com a reação de Ulisses, que pensa em aceitar dinheiro de Silvana para mudar seu voto em favor da permanência de Tiago na joalheria. Pedro e Suely chegam à delegacia para registrar uma denúncia de assédio contra Ademir, e Adriana e Mau Mau os observam à distância.