Tiago convida Bruna para jantar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 03/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 93 – quinta-feira, 03/09
Pedro e Adriana acreditam que encontrarão provas para conseguir provar a inocência da fisioterapeuta. Ademir pega a gravata que encontrou no sofá da casa de Dora. Pilar exige que Iuri faça um desfile íntimo para ela. Rosa comenta com Edvaldo e Tilde sobre o estado de Diná. Tiago convida Bruna para jantar. Diná visita o túmulo de Francesca e lhe pede desculpas, observada por Otoniel. Ingrid incentiva Brigitte a descobrir o que houve entre Pilar e seu pai. Adriana pergunta a Edvaldo se ele sabe como Diná entrou na vida de Arthur. Adélia avisa a Pedro que a casa foi assaltada, e que perdeu os pertences de Dalto, o perito do caso de Adriana.