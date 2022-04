‘Thor: Amor e Trovão’: trailer traz incrível revelação feminina

A Marvel divulgou nesta segunda-feira, 18, o primeiro trailer do filme Thor: Amor e Trovão, que revelou o visual de Natalie Portman como a super-heroína Poderosa Thor, equivalente feminina do protagonista interpretado por Chris Hemsworth. A atriz retorna ao papel de Jane Foster na franquia de filmes, mas agora empunhando o martelo do ex-namorado e assumindo a identidade de Deusa do Trovão.

Junto do trailer foi divulgada a primeira sinopse oficial do longa. Thor entrará em uma jornada de paz interior em busca de sua aposentadoria, que será interrompida pelo assassino galáctico Gorr (Christian Bale), mais conhecido como Carniceiro dos Deuses. Para combater o vilão, que quer exterminar todos os deuseus, Thor contará com a ajuda do Rei Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster, agora na pele da Poderosa Thor.

O trailer, embalado pela música Sweet Child O’ Mine, do Guns N’ Roses, revelou grandes cenas de ação e a presença de outro grupo de super-heróis no filme, os Guardiões da Galáxia. Thor: Amor e Trovão é produzido e dirigido por Taika Waititi e tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros para 7 de julho. Confira o trailer: