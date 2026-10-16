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Cultura

Thiago Oliveira celebra 24 anos de carreira sem medo do uso da IA na TV

Apresentador do ‘É de Casa’ esteve à frente do maior encontro de tecnologia e negócios da América Latina

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 17h37
Thiago Oliveira
Thiago Oliveira (Reprodução/ TV Globo/Instagram)
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Thiago Oliveira celebra 24 anos de carreira sem medo do uso da IA na TV Priorize VEJA no Google

O apresentador Thiago Oliveira, do É de Casa celebra os seus 24 anos de carreira refletindo sobre o atual momento em que a inteligência artificial é utilizada deliberadamente, muitas vezes sem responsabilidade. “Qualquer recurso deve ser utilizado de forma correta e coerente, pelo potencial de facilitar o dia a dia do mundo, neste lugar onde a tecnologia precisa morar. A legalização dessa ferramenta, pode ser o caminho mais coerente para que isso aconteça de uma forma segura e efetiva, no ambiente familiar, profissional, da saúde, lazer e assim como no audiovisual”.

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O apresentador e o DJ Alok foram destaques do Universo TOTVS 2026, um dos principais encontros de tecnologia e negócios da América Latina. Realizado nesta semana em São Paulo, o evento discutiu um dos assuntos mais relevantes do momento: o impacto da inteligência artificial nos negócios, no trabalho e na criatividade humana.

Na televisão, por exemplo, essa aplicação permite a criação de novos olhares e formatos que abrem novos caminhos para a informação. Como defende Thiago, “algo que nunca será substituído é a verdade. É a verdade absoluta que o ser humano tem como passar pra quem tá assistindo a gente. Eu acho que é a conexão. A gente se conecta com a verdade. E isso é insubstituível”.

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