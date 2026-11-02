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Cultura

Thiago Oliveira atualiza estado de saúde após cirurgia para retirar vesícula

Procedimento aconteceu no sábado após apresentar o 'É de Casa'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 12h27
Homem de pele parda, cabelo raspado, sorrindo levemente, vestindo suéter preto de gola redonda. Ao fundo, janelas de madeira com persianas, cortina branca e luminárias de vime.
Thiago Oliveira (Instagram/Reprodução)
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Thiago Oliveira passou por uma cirurgia para retirar a vesícula no último sábado, 31. O procedimento aconteceu após ele apresentar o É de Casa, programa matinal da TV Globo exibido aos sábados. No domingo, 1º, ele usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre sua recuperação e falar sobre o nervosismo que sentiu antes da operação. “Eu estava com medo, estava nervoso, fiz o programa com medo, estava ali feliz da vida, apresentando, fazendo o que eu mais amo, mas, quando me lembrava, vinham algumas lágrimas”, relatou.

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Segundo Thiago, o procedimento havia sido planejado com antecedência, após avaliação médica e exames. “Foi tudo bem. Fiz no sábado mesmo. A cirurgia foi rápida, 40 a 50 minutos. Demorei a acordar da anestesia, mas agora é vida normal”, afirmou o apresentador, que também agradeceu o apoio recebido durante o período: “Passando para agradecer todas as mensagens, orações que vocês fizeram, meus amigos, minha família. Deu tudo certo”.

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