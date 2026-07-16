Theatro Municipal recebe o Prêmio INAC de Integridade com show gratuito de Tiê

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O Theatro Municipal de São Paulo sedia a 6ª edição do Prêmio INAC de Integridade, que celebra a ética pública com um show gratuito da cantora Tiê, cujo cachê foi doado à instituição. O evento reconhece iniciativas anticorrupção e oferece cerca de mil ingressos para o público interessado em valorizar a transparência e a cidadania.

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O Theatro Municipal de São Paulo se prepara para sediar a sexta edição do Prêmio INAC de Integridade. A cerimônia, organizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, contará com um show gratuito da cantora Tiê, que doou integralmente seu cachê à instituição como um gesto de apoio ao fortalecimento da ética pública e da cidadania.

A premiação se destaca por reconhecer iniciativas que promovem a transparência e o engajamento social contra desvios e práticas ilícitas, funcionando como um elo entre a cultura, a defesa democrática e a boa governança. O público poderá acompanhar a solenidade presencialmente. Cerca de mil ingressos serão disponibilizados no site do emblemático teatro paulistano a partir da próxima segunda-feira (20).

Para Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, a iniciativa é uma das principais propostas do país para a valorização de boas práticas. “Trata-se do Oscar da Integridade. E muito importante: as propostas apresentadas serão implantadas na prática”, destaca.

A expectativa é que a noite reúna diversos setores da sociedade, desde juristas a estudantes.

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Serviço

Evento: 6º Prêmio INAC de Integridade

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Data: 24 de agosto, a partir das 18h

Local: Theatro Municipal de São Paulo

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Ingressos: Disponíveis a partir de segunda-feira (20/07/2026) pelo site oficial do Theatro