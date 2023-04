The Town anuncia apresentações de Queens of the Stone Age e Pitty

O The Town anunciou na noite desta quarta-feira, 4, os shows da banda Queens of the Stone Age e da cantora Pitty no dia 9 de setembro no festival.

Também foi divulgada a programação do espaço eletrônico, com Tropkillaz, Badsista com Marina Lima, entre outras atrações, que se juntam aos já confirmados Foo Fighters e Garbage.

O festival, produzido pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, já tem como artistas confirmados, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Alok, Ludmilla, Garbage, Iza, Racionais & Orquestra Sinfônica Heliópolis, Criolo, Orochi, Luísa Sonza, NE-YO, Maria Rita, Wet Leg, Jão, Ney Matogrosso, entre outros.

O primeiro lote de ingressos esgotou nas primeiras horas de venda, no dia 14 de março. Novos ingressos estarão disponíveis a partir das 19h do dia 18 de abril.

O The Town acontece no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

