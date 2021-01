The Flaming Lips faz show dentro de bolhas infláveis nos Estados Unidos

Os roqueiros americanos do The Flaming Lips atualizaram as definições de distanciamento social no último fim de semana. Em Oklahoma, o Space Bubble Concert reuniu um público de 100 pessoas quarentenadas em gigantes bolhas infláveis, capazes de comportar até três indivíduos em cada, com a banda dentro de suas próprias cápsulas individuais.

Dentro de cada bolha, um auto-falante suplementar de alta frequência estava instalado para evitar abafamento de som, além de uma garrafa d’água, um ventilador à bateria, uma toalha e uma placa com os dizeres “Tenho que fazer xixi / Está calor aqui”. Se esquentassem muito, as bolhas eram recarregadas com ar frio a partir de um soprador de folhas, e quem precisasse usar o banheiro era acompanhado pela equipe da casa de shows, obrigatoriamente usando uma máscara ao sair do casulo.

Originalmente marcados para dezembro de 2020, a turnê Space Bubble Concerts foi adiada pela alta no número de casos de coronavírus em Oklahoma. O conceito, inventado pelo vocalista Wayne Coyne, havia sido testado em outubro, com a promessa de “ser mais seguro que ir ao supermercado”, segundo Coyne.

“Nós levamos o público fileira por fileira até as próprias bolhas”, disse o vocalista à revista Rolling Stone americana no ano passado. “Em outubro, foram 20 minutos até todos estarem sendo jogados no ar dentro das bolhas espaciais, e essa é a parte em que queríamos trabalhar. Depois de entrar no casulo, você pode fazer o que quiser. É essa a beleza de tudo e é isso o que passamos a maior parte do tempo descobrindo.”

As bolhas já eram usadas pela banda em shows pré-pandêmicos, em que os roqueiros flutuavam entre a plateia. No ano passado, The Flaming Lips fez ao menos duas aparições dentro dos casulos plásticos, nos programas The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, e no de Stephen Colbert.

“Não quero que ninguém pense que isso é uma espécie de festa de aberrações”, disse Coyne. “É um evento muito restrito e estranho. Mas a esquisitice é que podemos curtir um show antes de colocar nossa família e todos em risco.” Em certo momento do show, o vocalista saiu da própria bolha para segurar um balão gigante com os dizeres “Fuck you Covid-19” (“vai se danar, Covid-19”, em tradução livre e mais educada).