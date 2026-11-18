O guitarrista The Edge afirmou que The Greatest Show on Earth, uma das faixas de Carnaval De Luz, novo álbum do U2, é uma resposta ao avanço do fundamentalismo religioso nos Estados Unidos. A declaração está em um texto em que o músico comenta faixa a faixa o disco, enviado com exclusividade a VEJA. Segundo Edge, a letra pode ser lida como uma canção de amor, mas também como um lamento pelo fim de certo tipo de religião organizada. “O que estamos enfrentando agora, sobretudo nos Estados Unidos, é o fundamentalismo religioso em todos os seus disfarces, algo que é a antítese da reflexão espiritual”, afirma. O clipe da música, dirigido pelo fotógrafo Anton Corbijn e gravado no deserto da Califórnia, contribui para a crítica e satiriza os quatro integrantes como líderes de uma seita religiosa.

Lançado na sexta-feira, 13, Carnaval De Luz é o 16º álbum de estúdio do U2 e o primeiro de inéditas em nove anos. Ele fecha uma trilogia guiada pelo calendário cristão, iniciada neste ano com dois discos curtos: Days of Ash, lançado na Quarta-feira de Cinzas, e Easter Lily, na Sexta-feira Santa.

A religião aparece em outras faixas do novo trabalho. Silencio, a mais crua do disco, foi resgatada de uma sobra de Songs of Experience (2017) e fala do silêncio imposto pelo medo. “A escuridão prospera nesse tipo de silêncio. Agora, as pessoas precisam se manifestar”, diz Edge. A canção também traz um verso dirigido ao Cristo Redentor: “Para onde foi o nosso amor? Ei, Jesus do Rio?”.

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O guitarrista explica ainda por que o álbum tem versos em espanhol. “Calle de los sueños”, refrão de Street of Dreams, foi a primeira frase no idioma a entrar no disco. “Para nós, não é decoração. A língua espanhola tem uma força muito evocativa. Remete à teologia da libertação, à revolução, a um certo tipo de liberdade”, diz.

Para Edge, o álbum não se rende ao pessimismo: “Ele reconhece onde estamos neste momento da história e da geopolítica, mas não se rende à negatividade. Busca a alegria não como distração, mas como reação, quase um ato de desafio”.

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O medo da polarização aparece na faixa que encerra o disco. Torn, dueto com Dolly Parton e última gravação da cantora, morta em agosto, e fala de uma família em guerra. Quando a banda quis gravar com Dolly, The Edge e Bono ofereceram a ela canções que tinham escrito com Ed Sheeran e o compositor Johnny McDaid para outro projeto. A rainha do country não se animou. “Ela não mordeu a isca. Disse que algumas eram um pouco irlandesas demais para ela”, conta o guitarrista. A solução veio da própria Dolly, que mandou um esboço de canção. Bono e McDaid terminaram a letra, e ela aprovou o resultado.

A turnê The Greatest Show on Earth começa em 23 de fevereiro, na Cidade do México, e chega ao MorumBIS, em São Paulo, para quatro apresentações entre 10 e 16 de março.

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