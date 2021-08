‘The Crown’: Charles e Diana da nova fase ganham primeiras fotos

A Netflix liberou nessa terça-feira, 17, as primeiras imagens de Elizabeth Debicki e Dominic West como princesa Diana e príncipe Charles na quinta temporada de The Crown, que começou a ser produzida no mês passado no Reino Unido.

A nova fase da série vai mostrar o casal no início dos anos 90, em um período que ficou conhecido como “os anos horríveis” da Rainha Elizabeth II, que viu três dos seus quatro filhos se separarem dos parceiros em 1992 e escândalos como o caso de Charles e Camilla e fotos da esposa do príncipe Andrew, Sarah Ferguson, tomando banho de sol de topless ao lado de um amigo caírem nos tabloides britânicos

Debicki substitui Emma Corrin, que interpretou Diana na quarta temporada, quando conheceu e se casou com o jovem príncipe Charles, então interpretado por Josh O’Connor. A atriz é conhecida por seu papel como Ayesha em Guardiões da Galaxia 2. Já West, que substitui O’Connor, apareceu recentemente ao lado de Lily James na minissérie da BBC The Pursuit of Love, e integra o elenco de Downton Abbey 2.

Não se sabe ainda se a quinta temporada abordará a morte de Diana ou se o desfecho trágico da princesa ficará para a sexta e última fase da produção. Os produtores também não revelaram se irão reconstruir o acidente de carro que matou Diana em agosto de 1997. A quinta temporada ainda terá Imelda Staunton, a Dolores Umbridge de Harry Potter, como a rainha Elizabeth II e Jonathan Pryce, o Papa Francisco do filme Os Dois Papas, como o príncipe Philip.

Confira as fotos: