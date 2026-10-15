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Cultura

‘The Chosen’: 6° temporada ganha data de estreia no streaming; veja quando

A série que acompanha a vida de Jesus Cristo e já soma cinco temporadas, terá sua penúltima temporada lançada no próximo mês e mostrará a crucificação de Jesus

Por Ana Rita Fernandes 15 out 2026, 14h44 | Atualizado em 15 out 2026, 14h48
COADJUVANTES - O Messias e seus discípulos: trama sobre a Bíblia é vista por 390 milhões de espectadores
COADJUVANTES - O Messias e seus discípulos: trama sobre a Bíblia é vista por 390 milhões de espectadores (./Divulgação)
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A série The Chosen, que acompanha a vida de Jesus Cristo e já soma cinco temporadas, terá sua penúltima temporada lançada no Prime Video, com os três primeiros episódios ficando disponíveis em 15 de novembro e mostrará a crucificação de Jesus.

Após esses três primeiros, as estreias de novos episódios se tornam semanais, acontecendo aos domingos e indo de 22 de novembro a 6 de dezembro. Já o desfecho da temporada será em 12 de março de 2027 nas telonas com o filme The Chosen: Crucificação, unindo os dois últimos episódios.

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A 6ª temporada de The Chosen acompanha o último dia de Jesus de Nazaré, desde os acontecimentos que antecedem sua morte até a crucificação, marcantes para o cristianismo. A trama apresenta os diferentes pontos de vista daqueles que o seguem e daqueles que o condenam, em meio aos conflitos com as autoridades religiosas e o Império Romano.

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Para a penúltima temporada integram o elenco: Jonathan Roumie como Jesus, Shahar Isaac como Pedro, Paras Patel como Mateus, Elizabeth Tabish como Maria Madalena, Noah James como André, George H. Xanthis como João, Abe Bueno-Jallad como Tiago Maior, Vanessa Benavente como Maria (mãe de Jesus), Luke Dimyan como Judas, Richard Fancy como Caifás, Paul Ben-Victor como Rei Herodes e Andrew James Allen como Pôncio Pilatos.

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As gravações da série foram encerradas no final de setembro no Texas, nos Estados Unidos, segundo o diretor Dallas Jenkins. á A sétima e última temporada, prevista para 2028, será centrada na ressurreição.

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