‘The Batman’ pausa filmagens após Pattinson ser diagnosticado com Covid-19

Três dias após retomar suas atividades na Inglaterra, as gravações do filme The Batman foram interrompidas por causa de um caso confirmado de coronavírus entre os membros da produção. Inicialmente o nome da pessoa foi mantido em segredo, mas não demorou a vazar a informação de que o protagonista, Robert Pattinson, testou positivo para o novo coronavírus.

“Um membro da produção de The Batman testou positivo para Covid-19 e está em isolamento, em concordância aos protocolos estabelecidos. As filmagens estão temporariamente paralisadas”, diz o comunicado divulgado pelos estúdios Warner Bros..

Inicialmente marcado para estrear em junho de 2021, The Batman estava a todo vapor no começo do ano quando foi interrompido pela primeira vez e teve sua data de lançamento adiada para outubro. Agora, faltando onze semanas de gravação, 1/4 do filme já está pronto e o material será aproveitado para divulgação de teasers, de acordo com o site americano Deadline.

A retomada do longa segue caminho semelhante de outro que testou as águas para um gradual retorno à normalidade: Jurassic World 3. Nas gravações do terceiro filme da nova trilogia da saga, quatro membros da produção foram diagnosticados com o vírus na ilha de Malta, no Mar Mediterrâneo, cenário de parte da produção. Nas transcorridas em Londres, no estúdio Pinewood, não há nenhum caso confirmado até o momento, ainda que a Universal Studios tenha recentemente negado um rumor que alegava o contrário.