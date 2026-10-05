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Cultura

Thammy Miranda, Mario Frias e mais: confira os famosos eleitos em 2026

Atores, influenciadores e ex-atletas conquistaram vagas no Legislativo no primeiro turno das eleições, neste domingo, 4

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h51
Thammy Miranda
Thammy Miranda (Reprodução/Instagram)
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Thammy Miranda, Mario Frias e mais: confira os famosos eleitos em 2026 Priorize VEJA no Google

Os resultados do primeiro turno das eleições de 2026, que aconteceram neste domingo, 4, foram promissores para uma série de nomes conhecidos da televisão, do esporte e das redes sociais. Entre os famosos eleitos em vagas do Legislativo, estão figuras como Thammy Miranda, filho de Gretchen, Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso, a influenciadora Ana Elisa e o ator Mario Frias, além dos ex-jogadores Danrlei e Bobô.

Thammy Miranda, do PSD, foi eleito deputado estadual por São Paulo com 84.330 votos. O filho de Gretchen já havia sido vereador da capital paulista anteriormente e agora também conquistou vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Além dele, o estado também contou com a vitória do ator Mario Frias (PL), reeleito deputado federal com 91.403 votos. Ele foi um dos 7o candidatos a conquistarem uma cadeira pela bancada paulista.

Conhecido por papéis na televisão em produções como Malhação (1999), Senhora do Destino (2004) e Floribela (2005), Frias já havia ocupado uma vaga na Câmara dos Deputados anteriormente, tendo comandando a Secretaria Especial da Cultura entre 2020 e 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No Rio de Janeiro, Thiago Gagliasso foi eleito deputado federal pelo PL, somando 67.700 votos. O ator já havia disputado uma vaga de vereador na capital fluminense em 2020 e chegou a concorrer como deputado estadual em 2022, mas não se elegeu em nenhuma das ocasiões. Neste ano, no entanto, o irmão de Bruno Gagliasso conseguiu ocupar uma das 46 cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Já em Minas Gerais, a influenciadora Ana Elisa, de 21 anos, foi eleita deputada federal pelo PT, com 524.216 votos. Ela foi a segunda candidata mais votada para a Câmara no estado, atrás somente de Nikolas Ferreira, do PL.

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No universo do esporte, nomes como Danrlei e Bobô também conquistaram espaço nas eleições. Ex-goleiro do Grêmio e campeão da Copa Libertadores pelo clube gaúcho, Danrlei de Deus foi reeleito deputado federal pelo PSD no Rio Grande do Sul, com 105.079 votos. Na Bahia, o ex-atacante Bobô venceu como deputado estadual pelo PCdoB, com 70.893 votos, e também conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia.

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