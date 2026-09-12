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Cultura

Thalita Ayala fala sobre chegada dos 40 e cobrança para estar sempre em novelas

Atriz esteve no Rock in Rio neste sábado, 12

Por Flávio Monteiro 12 set 2026, 19h07
Mulher de cabelos longos e cacheados, vestindo um vestido cinza brilhante, segura um copo de bebida avermelhada. Ela posa em frente a uma prateleira circular iluminada, cheia de garrafas vermelhas de Campari, em um ambiente de bar
Thalita Ayala (Reprodução/Instagram)
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Afastada das novelas desde 2024, quando atuou em Família é Tudo, a atriz Thalita Ayala comentou a pressão para estar sempre presente em produções televisivas. “Eu fiz uma novela há razoavelmente pouco tempo, Família é Tudo, mas hoje em dia é tudo tão rápido. O Renato (Góes) emenda uma novela na outra, por exemplo”, disse, referindo-se ao marido.

Thalita também destacou que a maternidade é sua prioridade e que não pretende aceitar trabalhos que a afastem de casa por longos períodos. “De fato, minha prioridade, eu não quero nada que me tire totalmente de casa, assim, meses, enfim, que me tire do meu maternário. Meus filhos ainda são muito pequenininhos”, afirmou.

A atriz, que completa 40 anos, também falou sobre a chegada da nova década e disse não ter sentido uma mudança significativa com a idade. “Cara, nada mudou. Vou te falar o porquê: porque desde os 38 eu já me considerava quarentona. Então eu não tive essa pressão, essa virada dos 40, sabe? Eu tive a pressão hormonal nos 38 já.”

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