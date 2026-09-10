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Cultura

Testamento de Erasmo Carlos sumiu e complica divisão de herança

Exclusivo: novo episódio sobre briga por bens deixados pelo cantor

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 08h00 | Atualizado em 10 set 2026, 14h15
CANTOR ERASMO CARLOS. CREDITO: ERNANI D'ALMEIDA - 11.04.2014
CANTOR ERASMO CARLOS. CREDITO: ERNANI D'ALMEIDA - 11.04.2014 (Ernani D'Almeida/VEJA)
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Testamento de Erasmo Carlos sumiu e complica divisão de herança Priorizar nos meus resultados Google

Mais um desdobramento no enrosco que virou a partilha de bens deixados por Erasmo Carlos a seus dois filhos, Leonardo e Gui Esteves, e a à viúva Fernanda Passos. Parece até cena de novela. Segundo apurado pela coluna GENTE, foi feita uma minuta do testamento, que não chegou a ser lavrada em cartório. O documento, até então guardado no escritório do cantor, serviria de base para uma ação legal na divisão do seu espólio. Agora, nenhuma das partes diz saber o paradeiro do bendito documento.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A briga pela herança de Erasmo é uma disputa judicial complexa entre a viúva, Fernanda, e os filhos dele. O artista faleceu em novembro de 2022, aos 81 anos, deixando um patrimônio que gerou intensos conflitos familiares sobre bens, imóveis e direitos. Especula-se que a herança gire em torno de 15 milhões de reais, incluindo direitos autorais e investimentos privados.

Leia também: A atitude de viúva de Erasmo Carlos após Roberto Carlos lhe oferecer ajuda

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Caso Erasmo Carlos: o que está em jogo na disputa entre viúva e filhos

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