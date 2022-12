Terry Hall, vocalista da banda The Specials, morre aos 63 anos

Terry Hall, vocalista da banda The Specials, morreu aos 63 anos, confirmaram seus companheiros de banda nesta segunda-feira, 19.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento, após uma breve doença, de Terry, nosso lindo amigo, irmão e um dos mais brilhantes cantores, compositores e letristas que este país já produziu”, anunciou o grupo no Twitter.

“Terry foi um marido e pai maravilhoso e uma das almas mais gentis, engraçadas e genuínas. A sua música e as suas atuações encapsulavam a própria essência da vida… a alegria, a dor, o humor, a luta pela justiça, mas principalmente o amor.

“Ele fará muita falta para todos que o conheceram e amaram e deixa para trás o dom de sua música notável e profunda humanidade. Terry costumava deixar o palco no final dos shows de afirmação da vida do The Specials com três palavras … ‘Love Love Love’.

A banda pediu respeito à privacidade da família de Hall. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Terry Hall nasceu em Coventry, no Reino Unido, a 19 de Março de 1959. Lançou dois discos solo, além de ter integrado as bandas Fun Boy Three, The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka, e Vegas. Com os The Specials, tornou-se conhecido por êxitos como Ghost Town, Why? ou Gangsters.

