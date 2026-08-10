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Cultura

Terror brasileiro sobre homofobia e fanatismo religioso estreia no Festival San Sebastian

Longa dirigido por Ricardo Alves Jr. acompanha mulher lésbica que retorna para comunidade dominada por seita

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 11h31
Duas pessoas em close-up, um homem de óculos e cabelo grisalho, com fones de ouvido no pescoço e camisa xadrez, e uma mulher negra com cabelo crespo loiro e camisa azul, ambos olhando para a direita com expressões sérias
Professora de Francês: longa estreia no brasil em 2027 (Denise-dos-Santos/Divulgação)
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Destaque no circuito do cinema Europeu, o Festival de Cinema San Sebastian estreia em setembro o longa A Professora de Francês, thriller de horror brasileiro que funciona como uma reflexão sobre fanatismo religioso e a violência produzida pela homofobia. Dirigido por Ricardo Alves Jr, o filme acompanha Graça (Grace Passô), que deixa o lar em que vive com a namorada francesa e retorna à casa onde cresceu depois de uma emergência médica do pai. Ao chegar no local, vive um pesadelo ao ser encurralada por vizinhos que lideram uma seita.

Selecionado para a mostra competitiva Horizontes Latinos, a trama de Ricardo Alves Jr. flerta com o suspense psicológico e o horror para investigar o papel do medo como instrumento de poder e dominação. “Escolhi abordar essas questões por meio do diálogo com o cinema de gênero porque acredito que o horror tem a capacidade de revelar, de forma contundente, violências que muitas vezes permanecem naturalizadas no cotidiano”, afirma o o diretor sobre o longa que tem previsão de estreia no Brasil para 2027.

Rodado em Belo Horizonte, o filme é uma coprodução entre Brasil, França e Portugal, e conta com a presença da atriz francesa Jehnny Beth (do oscarizado Anatomia de uma Queda), que interpreta Clara, namorada da protagonista. Além dela e de Passô, o elenco também reúne nomes como Elisa Lucinda, Bárbara Colen, Rômulo Braga, Eduardo Moreira, Italo Laureano, o veterano Rodger Rogério, que vive o pai de Graça, e Pedro Goifman, intérprete do enigmático Tomás, um dos líderes da seita.

Segundo o diretor, vivemos hoje “um momento em que manifestações de fanatismo e extremismo religioso voltam a ocupar espaços centrais da vida pública, alimentando discursos de exclusão e estratégias de dominação que visam conduzir a sociedade ao obscurantismo.” O filme, neste contexto, surge para denunciar essa realidade. “Me interessa observar como essas forças se infiltram nas relações mais íntimas, apropriando-se da linguagem da fé, da solidariedade e da família para justificar diferentes formas de violência”, atesta ele, explicando que o mal na trama não é uma entidade sobrenatural, mas o preconceito. “Espero que o filme convide o espectador a reconhecer que as forças obscuras raramente se apresentam de forma explícita; muitas vezes, elas se instalam ao nosso lado, disfarçadas de virtude, tradição e fé”.

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