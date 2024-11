Teresa Tavares de Miranda lança ‘No Meio do Livro’, seu romance de estreia

A escritora Teresa Tavares de Miranda lançará oficialmente na próxima segunda-feira, 11, em São Paulo, o seu primeiro romance, No Meio do Livro, publicado pela editora Laranja Original.

Com 144 páginas, a narrativa acompanha a trajetória de um professor universitário que, na iminência da aposentadoria, é confrontado com a solidão e a busca por novas aventuras e experiências. Permeada por momentos de tensão, a jornada é marcada por uma sucessão de cenas inusitadas, incluindo a pista encontrada em um livro que dá nome à obra.

A cerimônia de apresentação e noite de autógrafos será realizada no Bar Balcão (Rua Dr. Mello Alves, 150), nos Jardins, a partir das 19h30.

Tradição literária

No Meio do Livro é a primeira empreitada em livros impressos da escritora, pesquisadora e dançarina. A artista coleciona uma ampla obra de crônicas e poesias lidas em espaços diversos, desde as estações do metrô paulistano até o célebre centro artístico Casa das Rosas, na Avenida Paulista.

Irmã de Ana Tavares, assessora de imprensa que chefiou a área de comunicação da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, Teresa atuou como pesquisadora no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e no antiquário de Renato Magalhães Gouveia antes de trilhar o caminho da consultoria em publicidade, e depois aventurar-se na literatura impressa.

Sua família tem longa trajetória de ligação com a escrita. Seu pai, José Tavares de Miranda, foi jornalista, poeta, cronista e colunista do jornal Folha de S. Paulo por mais de trinta anos. Já o tio materno, Oliveira Ribeiro Neto, foi um dos primeiros presidentes da Academia Paulista de Letras, entidade da qual o avô da autora, Dario Sebastião de Oliveira Ribeiro, foi um dos idealizadores, em 1909.