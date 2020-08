Teresa Cristina, a rainha das lives: ‘Virou uma roda de samba virtual’

Seguirá na internet depois da quarentena? Sou mais do encontro físico do que do virtual. Espero que esses espectadores me acompanhem no palco, onde o acolhimento é de outra natureza. Mas sei que é preciso ter paciência. Minha profissão vai a ser a última a voltar à normalidade. Enquanto isso, as lives me preenchem.

Protestos contra o racismo se disseminam nos Estados Unidos e em outros países, inclusive no Brasil. Como vê este problema? Falar de racismo no Brasil é diferente dos Estados Unidos. A repressão brasileira é muito mais forte, desonesta e violenta. As cenas da derrubada de uma estátua de um mercador de escravos, em Londres, me deram esperança no mundo. Já no Brasil, pessoas foram presas indo à passeata, só por serem negras e fazerem a justa reivindicação de uma sociedade antirracista.

Em uma de suas lives, a cantora Alcione criticou o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, dizendo que ele merecia “uma porrada. Ele rebateu com agressividade. Qual sua opinião sobre o conflito? Alcione o chamou de “Zé Ninguém” e tem razão. Ele foi desrespeitoso com ela e com o povo preto brasileiro. Está claro que desconhece a própria história.