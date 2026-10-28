‘Tenzing’: Willem Dafoe e elenco falam de conquista histórica do Everest que virou filme do Apple TV
Genden Phuntsok e Tom Hiddleston também estão na produção que narra a expedição britânica de 1953
Em maio de 1953, uma expedição inglesa subiu ao Monte Everest para conquistá-lo pela primeira vez na história. O feito era almejado para levantar o moral do país, que ainda se recuperava das feridas deixadas pela II Guerra Mundial e preparava a coroação da rainha Elizabeth II. Assim, instalou-se uma narrativa heroica europeia em torno da subida, relegando ao posto de figurante o nepalês Tenzing Norgay, guia nativo que foi essencial para a missão. Agora, o filme do Apple TV corrige essa injustiça, trazendo o personagem, interpretado por Genden Phuntsok, para o centro da narrativa, enquanto hipnotiza com a grandiosidade imersiva do cenário e explora os perigos que fazem da escalada uma experiência épica. A jornada de tirar o fôlego ainda traz lições sobre a resiliência humana e reflexões sobre o colonialismo.
A VEJA, o protagonista Genden Phuntsok falou sobre os bastidores do longa ao lado do elenco, formado por Tom Hiddleston (Edmund Hillary), Willem Dafoe (John Hunt), Thinley Lhamo (Dawa), e da diretora Jennifer Peedom.
Confira a entrevista:
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