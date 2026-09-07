‘Tenho perturbado minha empresária’, diz Dani Hipólito sobre sonho na Dança dos Famosos

Curtindo os shows do Rock in Rio nesta segunda-feira, 7, a ginasta Dani Hipólito disse estar na expectativa para assistir Elton John e Gilberto Gil. Depois de viralizar pela dança durante sua participação no Big Brother Brasil, Dani afirmou sentir vontade de participar da Dança dos Famosos.

“Estou perturbando a minha empresária para falar com o pessoal para eu poder estar lá, porque eu gosto de dança, isso vem da ginástica, a coreografia, já faz parte da minha história”, disse. Casada com um dançarino, sonha em participar do programa com ele. “Não deixariam, mas seria incrível”.

A ginasta atua como comentarista esportiva na TV Globo, mas decidiu cursar marketing para aprimorar o conhecimento. “Quando a gente trabalha com isso, sentimos falta de ter atletas que sabem de marketing, como gerenciar sua carreira”, expôs.

Um desejo, que pode se realizar num futuro próximo, é de ser mãe. “A gente está planejando. Tudo com acompanhamento médico, até porque eu tive um problema de saúde muito sério em 2023. Precisa de recomposição hormonal”.

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