‘Tenho o olhar de um latino nos EUA’, diz brasileiro indicado ao Oscar

A premiação mais importante do cinema acontece no próximo domingo, 27, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood, na Califórnia. Entre as dezenas e dezenas de indicados às vinte e quatro categorias do Oscar, é possível encontrar um único nome em português: Pedro Kos. A produção de 39 minutos dirigida pelo brasileiro e codirigida pelo americano Jon Shenk concorre ao melhor documentário curta-metragem. O filme, que começou a ser gravado em 2017, conta a história de pessoas sem-teto no estado da Califórnia.

Como recebeu a notícia da indicação? Foi uma verdadeira festa de pijama. Eram 5h40 da manhã e eu estava dormindo. Meu celular começou a apitar desesperadamente. Recebi, então, uma ligação da nossa produtora executiva e da produtora da Netflix. A notícia nos deixou em êxtase, mas o melhor foi contá-la para os moradores de rua com quem gravamos. Eles ficaram muito emocionados.

Nos últimos anos a premiação tem feito um esforço para ser mais inclusiva. Acha que o Oscar realmente preza pela diversidade? Há, de fato, um movimento que caminha para isso. Mas com certeza existe um caminho muito, muito longo pela frente.

Você é o único brasileiro indicado este ano, mas faz parte de uma produtora americana. O que falta ao audiovisual do Brasil? O cinema brasileiro é a razão pela qual tenho essa indicação hoje. Cineastas como Glauber Rocha, Eduardo Escorel, Afonso Beato, Eduardo Coutinho são verdadeiras inspirações para mim. São meus heróis. O audiovisual brasileiro é icônico. Falta reconhecimento, mas não falta qualidade. Mesmo com poucos recursos, temos produções maravilhosas.

Tem projetos no Brasil? Quero passar uma longa temporada no Brasil em 2022. Me planejo para trabalhar em produções nacionais em breve. Minha alma sofre quando fico longe do Brasil.

Continua após a publicidade

Seu filme trata de uma realidade pouco falada, a de quem vive na rua. Esse cenário é parecido no Brasil e nos Estados Unidos? A cada ano vejo mais semelhanças entre os países. Apesar de serem a maior economia do mundo, os EUA são extremamente desiguais. Durante a pandemia, o número de pessoas morando na rua aumentou visivelmente. É uma vida cruel, desumanizada e por vezes até criminalizada.

São muitos os estereótipos sobre aqueles que moram na rua. Você mesmo tinha algum preconceito antes de fazer o filme? Com certeza. Uma das coisas que eu percebi é que as pessoas que moram na rua têm histórias de vida completamente diferentes. Conheci gente que foi para a rua porque faliu depois de pagar tratamento médico, outra que saiu de casa após ser abusada, outra que perdeu tudo por conta da depressão. Entendi que na maioria das vezes os vícios, como o uso de drogas, são a consequência da vulnerabilidade, não a causa.

“Onde eu moro” está disponível na Netflix. O streaming beneficiou a indústria do cinema? As plataformas de streaming transformaram completamente a forma como consumimos conteúdo e a pandemia só acelerou isso. O lado positivo é que isso tornou os filmes mais acessíveis para milhões de pessoas. Mas fico triste quando penso nos cinemas de rua em que cresci no Rio e hoje não existem mais. Para mim, ir ao cinema é um evento quase espiritual. Estar em uma sala escura, com uma tela gigante e uma comunidade de pessoas é muito diferente de sentar no sofá e ver um filme. A cultura cinéfila não pode acabar.

Tem seus favoritos para as outras categorias do Oscar? Tenho minhas recomendações (risos). Fiquei fascinado por Bestie, uma produção chilena, que está entre as indicadas a melhor curta de animação. Ainda no formato animado, me apaixonei por Fuga, um documentário dinamarquês. Ataque dos Cães, que concorre em doze categorias, também está entre meus favoritos. Não dá para saber quem vai ganhar, vamos ver no que dá.