Técnico morre em acidente no set de gravação de série brasileira da Disney

Um homem morreu no set de gravação da série Delegacia de Homicídios, novo projeto nacional da Disney e Hulu, no domingo, 14 de junho. Luiz Fernando Silva, de 55 anos, era técnico da equipe de manutenção elétrica da da produtora AfroReggae. As gravações foram suspensas enquanto o caso é investigado.

De acordo com apuração de VEJA, as gravações aconteciam em uma locação na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), quando Silva se desequilibrou e caiu do segundo andar de um dos prédios utilizados. O acidente foi testemunhado por atores e diretores da série. O funcionário chegou a ser socorrido para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, mas não resistiu aos ferimentos.

Procurada pela reportagem, a AfroReggae enviou uma nota lamentando o ocorrido: “A produção de Delegacia de Homicídios está profundamente entristecida com o trágico acidente ocorrido em 14 de junho, durante as gravações da série no Rio de Janeiro, que resultou na perda de um querido integrante da equipe. O profissional recebeu atendimento médico imediato e foi encaminhado a um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.”, diz o comunicado.

“Nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade estão com seus familiares, amigos e colegas neste momento de profunda tristeza. Estamos prestando todo o apoio necessário às pessoas impactadas por essa perda. As gravações foram suspensas, e estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes na apuração do ocorrido.”, completa a nota.

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Delegacia de Homicídios é protagonizada por Marcelo Mello Jr., mas também conta com Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Otaviano Costa e Danni Suzuki no elenco. Vanessa, inclusive, publicou uma nota sobre a morte do colega. “Estamos profundamente tristes e abalados com a perda do querido Luiz Fernando. Estamos prestando total apoio aos familiares, acompanhando os trâmites legais e colaborando com o trabalho das autoridades competentes na apuração dos fatos. Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve”, fala o texto compartilhado pela atriz.

Segunda morte nos bastidores

Essa é a segunda perda da equipe da produção de Delegacia de Homicídios. Na semana passada, o diretor de arte Tulé Peake, de 69 anos, também morreu, mas em decorrência de um infarto fulminante. Em seu currículo, ele tinha obras como Cidade de Deus (2002), Tropa de Elite (2007) e Ensaio Sobre a Cegueira (2008).

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