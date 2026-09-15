Tecladista do New Order revela diagnóstico de câncer

A tecladista do New Order, Gillian Gilbert, revelou nesta terça-feira, 15, que está em tratamento contra um câncer. O anunciou foi feito depois que o baterista da banda e marido de Gillian, Stephen Morris, comentou sobre uma luta contra uma doença “bastante séria” à revista Rolling Stone, deixando a entender que era ele quem passava por complicações de saúde.

“Gostaria de esclarecer gentilmente um mal-entendido ocorrido durante a entrevista, na qual alguns comentários foram mal interpretados, levando as pessoas a acreditarem que Stephen está gravemente doente”, escreveu a artista em um texto compartilhado pela banda. “Felizmente, ele está bem. Na verdade, sou eu quem, como muitas outras pessoas, está convivendo com o câncer.”

Gillian agradeceu às mensagens de carinho enviada por fãs, após a entrevista de Morris. Ela também pediu privacidade enquanto segue em tratamento, sem revelar detalhes da doença.

O New Order tem dois shows marcados no Espaço Unimed, em São Paulo, em 23 e 25 de novembro. Depois da passagem pela cidade, a banda segue em turnê pelo Chile, Argentina, Peru e Colômbia. Os shows acontecerão sem a presença de Stephen Morris e Gillian Gilbert. Único membro da formação original, o vocalista Bernard Sumner subirá ao palco ao lado do guitarrista Phil Cunningham e o baixista Tom Chapman.

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Ainda não se sabe se os dois integrantes se juntarão à banda para serem incluídos no Hall da Fama do Rock. A cerimônia está marcada para 14 de novembro, em Los Angeles. A lista de indicados para 2026 ainda tem nomes como Phil Collins, Lauryn Hill, Mariah Carey, Oasis, Billy Idol e Iron Maiden.

Morris chegou a contar que o casal não pretendia fazer viagens para fora do Reino Unido, depois de dificuldades durante uma passagem de dois dias por Nova York. “Terminou em desastre. Não posso dizer com certeza que as coisas vão melhorar, porque não vão”, afirmou ele.