Tchau, máscaras: Oscar 2021 abandona ‘acessório’ no tapete vermelho

Parece que foi em outra era glacial quando o Oscar 2020 aconteceu sob a normalidade pré-pandemia. Nada interrompeu a festa, então, celebrada em fevereiro, semanas antes do coronavírus se espalhar e colocar o mundo em quarentena. Desde então, os festivais e as premiações que não foram cancelados se adequaram a formatos virtuais, com muita videoconferência e uma modificação dramática no tapete vermelho — etapa que atrai audiência e serve para que celebridades desfilem marcas que costumeiramente lhes pagam para isso. Enquanto o Emmy, por exemplo, aboliu o tapete vermelho, o Festival de Veneza se adequou com artistas usando máscaras em grupo ou sem em fotos solitárias. No Grammy, os estilistas se adaptaram, combinando máscaras com os looks. Agora, o Oscar 2021 pretende ser uma luz no fim do túnel de um possível retorno ao velho normal. Para isso, dispensou as celebridades de usarem máscaras diante das câmeras. O acessório pandêmico, porém, deve ser visto nos trajetos dos convidados na chegada ao local e entrada do anfiteatro.

