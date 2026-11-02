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Cultura

Taylor Swift expõe hábito curioso que marido, Travis Kelce, precisa tolerar

Cantora revelou mania durante evento

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 15h52
VIDA PRIVADA - Travis e Taylor: casamento ocorreu sem smartphones
VIDA PRIVADA - Travis e Taylor: casamento ocorreu sem smartphones (@taylorswift/Instagram)
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Taylor Swift expõe hábito curioso que marido, Travis Kelce, precisa tolerar Priorize VEJA no Google

Taylor Swift revelou um hábito inusitado que divide com a melhor amiga, Abigail Anderson, e que o marido, Travis Kelce, precisa tolerar. Durante uma sessão de perguntas e respostas realizada no domingo, 1º, em Nova York, a cantora contou que as duas mantêm uma brincadeira desde a adolescência: imitar as vozes dos personagens da comédia Napoleon Dynamite (2004).

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A revelação aconteceu durante um evento de divulgação de Toy Story 5, ao lado do diretor Andrew Stanton. Ao comentar a amizade entre Bonnie e Blaze, personagens da animação, Taylor comparou a relação das duas à sua própria história com Abigail. “Quando me mudei para Nashville, aos 14 anos, você é a pessoa nova na escola e fica pensando: ‘De quem devo ser amiga? Essas meninas são legais. Essas são legais. Essas são simpáticas’. Mas havia uma garota chamada Abigail”, contou a cantora.

Taylor explicou que as duas descobriram uma afinidade peculiar ainda na época da escola. “Nós duas só queríamos conversar imitando as vozes de Napoleon Dynamite”, afirmou. A brincadeira, segundo a artista, continua até hoje, mesmo depois de tantos anos de amizade. “E nós ainda fazemos isso. É algo que nossos maridos precisam tolerar”, disse, em referência a Travis e ao marido de Abigail.

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Taylor também destacou a importância de encontrar alguém que compreenda suas particularidades. Para ela, a relação com Abigail representa a liberdade de ser quem realmente é, sem precisar esconder seu lado mais excêntrico. A amizade entre as duas começou na adolescência, quando a cantora se mudou para Nashville, nos Estados Unidos. Abigail permaneceu próxima de Taylor ao longo de sua trajetória artística e foi uma das figuras presentes em momentos importantes de sua vida. A história também inspirou a música Fifteen, lançada em 2008 no álbum Fearless, na qual Taylor relembra experiências vividas durante o primeiro ano do ensino médio.

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