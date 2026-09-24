Taylor Swift escala Dakota Johnson e Colin Farrell para novo clipe de ‘Patient Zero’
Além do lançamento do vídeo no próximo domingo, 28, cantora também irá receber prêmio inédito no VMA
Taylor Swift convidou Dakota Johnson e Colin Farrell para participarem do videoclipe de Patient Zero, sua nova música, que será lançada amanhã, 25 de setembro. Assim como aconteceu com Look What You Made Me Do, em 2017, o vídeo terá sua estreia mundial durante o MTV Music Awards, que acontece no domingo, 27, diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles. A premiação começa às 20h30, no horário de Brasília.
O lançamento da faixa acontece simultaneamente à chegada de Life of a Showgirl: The Encore, versão expandida de The Life of a Showgirl, lançado no ano passado. A nova edição inclui quatro faixas inéditas: Patient Zero, Cleveland! , Pink Clouding e Babylon.
A cantora divulgou uma prévia do videoclipe durante o programa CBS Mornings, nesta quinta-feira, 24, antes de compartilhar o teaser em suas redes sociais.
O teaser, com estética cinematográfica, mostra Swift e Johnson em situações semelhantes, incluindo cenas diante de uma pia de banheiro, mergulhando na água e lado a lado em um túmulo. Em outro momento, um close revela Swift chorando enquanto exibe seu anel de noivado com Travis Kelce. Na sequência, Farrell sai de um carro e se encontra com as duas, enquanto os três aparecem vestidos de preto.
Além de concorrer na categoria Artista do Ano, Taylor será a primeira artista a receber o Artist Director Honors, novo prêmio criado para reconhecer seu trabalho como diretora de seus próprios videoclipes. Com a nova estatueta, ela chegará a 31 vitórias e se tornará a artista mais premiada da história dos VMAs.
This Sunday. @vmas. pic.twitter.com/dqELDIADSF
— Taylor Swift (@taylorswift13) September 24, 2026