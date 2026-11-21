Tati Machado celebrou a chegada do filho, Rafael, com um álbum de fotos do parto postado no Instagram neste sábado, 21. “Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael”, comemorou a apresentadora na legenda, revelando que o nascimento aconteceu na terça-feira, 17.

As imagens mostram o bebê na maternidade ao lado dos pais, além de fotos da mão e do pezinho, coberto de tinta preta, após a impressão plantar. A postagem recebeu uma chuva de comentários de felicitações. “Muitos beijos e muito amor para vocês”, escreveu Fátima Bernardes. “Muito amor para essa família! Bem-vindo ao mundo, Rafael! É uma doideira, mas é maravilhoso”, comentou Manu Gavassi.

A atriz Fabiana Karla ainda lembrou a expectativa pela gravidez de Tati: “Esse neném foi esperado tipo Copa do Mundo! Estamos celebrando a chegada desse anjo. Tia Fabi já ama muito”, escreveu.

A jornalista havia anunciado em junho a gravidez, em um vídeo ao lado do diretor de fotografia Bruno Monteiro. Em maio de 2025, ela revelou a perda do bebê, Rael, no final da gestação, já com 33 semanas.

Depois de ficar quatro meses afastada, a apresentadora retornou à televisão para apresentar o programa Saia Justa, do GNT, e participar do Mais Você, da TV Globo. Em setembro de 2025, ela falou sobre o desejo de ser mãe novamente. “Vai chegar o momento em que eu quero ter um filho fisicamente, e esse sonho, diante de tudo, era para estar escanteado ou até largado, mas não está”, disse durante uma edição do Saia Justa. “Lembro todo dia que não vou deixar de sonhar, eu sou essa menina sonhadora.”

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