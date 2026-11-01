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Cultura

Tate McRae e Ashe decretam fim da ‘mulher do lar’ em músicas virais

'Housewife' e 'Stop The Wedding!' estão no top 5 das mais ouvidas do Spotify, no mundo

Por Tatiana Moura 1 nov 2026, 18h00
Duas mulheres em fotos separadas: à esquerda, uma mulher de cabelos longos e loiros sorri, tirando uma selfie com um celular branco; à direita, uma mulher de cabelos curtos e loiros encaracolados, com um vestido rosa, posa sentada em uma cama
Tate McRae e Ashe (Reprodução/Divulgação)
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Nos últimos anos, com o conservadorismo ganhando força em várias partes do mundo, surgiu a tendência de criadoras de conteúdo com vídeos de trad wife – termo em inglês para “mulheres donas de casa que são submissas do marido”, o que incluem coisas como não se opor a ordens dos homens e até defender o fim do voto feminino. Diversas cantoras pops, por outro lado, vêm buscando se opor a essa ideia e incentivar a independência das mulheres. Duas das cinco principais músicas no Top 50 Spotify Global promovem o conceito.

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Housewife, de Tate McRae, é a número 1 da playlist que mostra as canções mais escutadas da plataforma. O refrão é direto e deixa uma mensagem bem clara sobre o que a cantora quer dizer. “Eu só quero fazer muito dinheiro e ser minha própria dona de casa”. Ao longo da letra, Tate fala sobre querer um homem, mas não precisar dele financeiramente – e como isso é bom. “É sobre uma mulher que não consegue ser contida”, disse em entrevista.

A música, lançada em 15 de outubro, se tornou sucesso entre a geração Z. Duas semanas após o lançamento, já consta com mais de 80 milhões de reproduções. As fãs passaram a postar imagens delas trabalhando, sem homens para pagar as suas contas. 

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Outra música que conquistou o ouvido dos jovens pela temática é Stop The Wedding! de Ashe. Nela, a artista conta para o público que não é necessário se manter em uma relação ruim, por mais que todos esperem isso de você. “Mesmo que as mesas estão postas / Os convidados estejam esperando/ Você pode queimar o vestido e fugir / Pare com o casamento!”, diz no refrão. 

Em uma das estrofes, é ainda mais direta. Ashe parece falar com uma mulher que está no “padrão” do que a sociedade espera dela, mas não precisa viver presa nessa ideia. “Você tem sido uma garota tão boa / Falando como deveria / Continue evitando, decepcionando, com seus saltos brancos de cetim / Mas você sabe como realmente se sente”.

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A música foi inspirada no primeiro casamento da cantora com um parceiro abusivo. O ex-marido abusava da cantora psicologicamente, escolheu o local do casamento na praia, mesmo sabendo que Ashe tem pavor do mar. “Se alguém tivesse me dado esse conselho de que eu não estava presa, poderia correr, teria mudado as coisas mais cedo. Talvez não no altar, semanas antes”, contou à BBC. Como se vê, há protestos que fazem pensar… e dançar.

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