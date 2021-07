Tarantino compra cinema histórico de Los Angeles ameaçado pela pandemia

O cineasta Quentin Tarantino anunciou em entrevista ao podcast Armchair Expert nessa segunda-feira, 5, que comprou o Vista Theatre, cinema clássico de Los Angeles que corria risco de fechar em razão da pandemia de coronavírus. “Provavelmente vamos reabrir na época de Natal. E de novo: apenas filmes. Não será uma casa de reprises”, declarou ele. Dono do cinema New Beverly desde 2007, Tarantino se referiu à nova aquisição como a “joia da coroa”, mas o valor da negociação não foi divulgado até o momento.

Nos quase 100 anos de existência, o cinema passou por altos e baixos, mas só fechou as portas para valer durante a pandemia. Mesmo com a maior parte das restrições já suspensas nos Estados Unidos, o local de 400 lugares está entre as 20% das salas que não conseguiram voltar a receber público desde março de 2020. Em entrevista ao Los Angeles Times, Lance Alspaugh, que esteve à frente do prédio histórico desde 1988, e se tornou proprietário em 1997, disse ter aplicado para o programa de apoio às artes lançado o ano passado para auxiliar os pequenos negócios afetados pela pandemia. Os estabelecimentos podem receber uma ajuda de até 45% do valor da renda perida, tendo como base o valor arrecadado em 2019. A média do subsídio, segundo o L.A Times, fica em US$ 740.000, mas a distribuição têm sido lenta. “Não podemos fazer nada até sabermos que temos o subsídio do governo. É ruim que todos tenhamos que esperar, que esteja tão lento quanto tem sido”, informou à publicação em junho.

Inaugurado em outubro de 1923, o Vista, anos antes, atendia pelo nome de Lou Bard Playhouse e era palco de apresentações do teatro Vaudeville, gênero famoso nos Estados Unidos por misturar diversas atrações artísticas. Ainda no ano de inauguração, o local, posteriormente rebatizado como Vista, estreou o filme Tips, protagonizado pela então atriz mirim Baby Peggy, umas das três maiores estrelas infantis do cinema mudo americano.

De lá para cá, o prédio de arquitetura peculiar, inspirada no visual egípcio, se consolidou como parte da cultura da cidade. Localizado na região de Sunset Boulevard, o cinema é conhecido por abrigar uma “calçada da fama” própria, com as mãos do elenco de produções que já passaram por ali, como Ed Wood, de Tim Burton, o famoso terror Poltergeist, e a própria Baby Peggy, que deixou sua marca em 2005, quando tinha 91 anos. Tarantino tem uma relação própria com o local: no filme Amor à Queima-Roupa, de 1993, escrito pelo diretor, o encontro no cinema dos personagens de Christian Slater e Patricia Arquette foi filmado no local.

Além do projetor digital típico aos cinemas atuais, o local ainda abriga um projetor vintage que reproduz filmes em 35 milímetros, o que atrai cineastas saudosos. Em 2014, por exemplo, Interstelar, do aclamado diretor Christopher Nolan, estreou no Vista uma semana antes do lançamento apenas para ser projetado em 35 milímetros.