Tamara Klink cria problema ao pedir que não comprem seu livro e efeito é imediato

Tamara Klink voltou atrás após pedir que os leitores não comprassem seu livro Bom Dia, Inverno (ed. Cia das Letras). A velejadora percebeu que incendiou os comentários nas redes sociais após repercussão de uma fala em que dizia que todos deveriam procurar livro emprestado de algum amigo ou parente, com a finalidade de não impactar o meio ambiente.

Neste domingo, 9, Tamara afirmou que não considerou o impacto da fala sobre autores, editoras, livrarias e toda a cadeia do mercado editorial. Ela ainda refletiu sobre os “pontos de vista” envolvidos. Isso tudo em meio a uma posição que deveria ser comemorada – seu livro figura há semanas como o mais lido no país na categoria de não-ficção. Um sonho para todo escritor e toda editora que aposta numa obra.

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Durante oito meses, Tamara viveu sozinha num pequeno veleiro preso no mar congelado do Ártico Groenlandês. Depois de uma longa preparação e de atravessar o oceano desviando de icebergs, ela ancorou em um fiorde escuro sem saber se estava pronta para o que iria encontrar. Em Bom dia, inverno, os leitores são convidados a conhecer de perto os perigos e as alegrias dessa viagem extremamente arriscada.

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Com a repercussão desse “compra-não compra”, a propaganda surtiu efeito contrário ao que ela inicialmente choramingou nas redes. As vendas cresceram quase 20% no último final de semana, segundo dados preliminares das editoras consultadas.