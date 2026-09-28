Taís Araujo revela mudança radical no cabelo durante desfile em Paris
Atriz participou do Le Défilé, da L’Oréal Paris
Taís Araujo apresentou um novo corte de cabelo durante o Le Défilé, da L’Oréal Paris, nesta segunda-feira, 28. A atriz cortou o cabelo bem curto, na textura natural. Na passarela montada em frente à Torre Eiffel, quatro brasileiras desfilaram: Anitta e Taís Araújo, veteranas no evento, ao lado das estreantes Bella Campos e Liniker. Entre as famosas internacionais estavam Jane Fonda, Kendall Jenner, Viola Davis. Celine Dion foi a atração final da noite.
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