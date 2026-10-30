Taís Araújo quebra silêncio sobre crítica feita por Vorcaro

Taís Araújo reagiu com bom humor às mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, nas quais ela e o marido, Lázaro Ramos, teriam sido chamados de “chatos”. Nesta quinta-feira, 29, durante um evento em Fortaleza, a atriz comemorou a declaração. “Ai, adorei. Fiquei tão feliz”, afirmou ao portal Urbnews. Em seguida, explicou que ficou satisfeita por não fazer parte daquele círculo e ressaltou que não compactua com o comportamento dos envolvidos.

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A polêmica começou após a divulgação de supostas conversas entre Vorcaro e o empresário Flávio Carneiro sobre a escolha de celebridades para uma campanha publicitária de um banco. Na troca de mensagens, Carneiro teria sugerido Taís e Lázaro, destacando a popularidade do casal. O ex-dono do Banco Master, no entanto, teria rejeitado a proposta. “Acho chatos. Ambos. Tem que ser Zé e Virginia”, diz em referência ao cantor Zé Felipe e à influenciadora Virginia Fonseca.

A atriz está em Fortaleza para apresentar o espetáculo Mudando de Pele — um solo coletivo, que marca seu retorno aos palcos e tem sessões nesta quinta, 29, e sexta-feira, 30, no Cineteatro São Luiz.

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