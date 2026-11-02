Tainá Militão se manifesta após assalto milionário à mansão

Tainá Militão se manifestou pela primeira vez sobre a invasão à mansão onde mora com o marido, o jogador Éder Militão, em Madri, na Espanha. Abalada com o episódio, a influenciadora agradeceu as mensagens de preocupação recebidas dos seguidores e afirmou que todos estão bem.

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“Eu estava até indo treinar agora. E pensei tanto antes de vir aqui falar com vocês. Mas estou recebendo tantas mensagens, e tem pessoas aqui que me acompanham, que gostam de mim e da minha família e que estão preocupadas. Mas, gente, está tudo bem. Todo mundo está bem”, disse em vídeos publicados no Instagram.

A influenciadora também falou sobre o impacto emocional da invasão e ressaltou que o episódio foi mais difícil de enfrentar do que a possível perda dos bens materiais. “Por mais que a gente pense que é forte e que vai conseguir passar, tem coisas na vida que não estamos preparados. Por mais que a gente pense que as coisas materiais são mais fáceis de recuperar, eu também concordo. Só que as emocionais não são bem assim que funcionam. Realmente, fiquei muito abalada depois do que aconteceu”, desabafou.

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A invasão aconteceu no dia 25 de outubro, enquanto Éder Militão estava na partida entre Real Madrid e Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol El Mundo, dois criminosos teriam aproveitado o momento em que familiares do jogador acompanhavam o clássico no andar inferior para entrar na parte superior do imóvel. Os invasores levaram relógios de luxo, joias e acessórios de grife. O prejuízo estimado é de aproximadamente 2,1 milhões de reais.

A ação só foi descoberta depois que seguranças do condomínio e policiais alertaram a família. Durante a vistoria, o quarto de Éder e Tainá foi encontrado revirado, e uma câmera de segurança do cômodo havia sido violada. O caso está sendo investigado por autoridades espanholas.

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