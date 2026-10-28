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Cultura

Sylvia Bandeira sobre assédio na carreira: ‘Não me machucou, mas me prejudicou’

Aos 76 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 11h00
Mulher de cabelos castanhos claros e ondulados, sorrindo para a câmera, vestindo uma camisa branca estampada com bonecas coloridas e um colar dourado com pingente discreto
Sylvia Bandeira é a convidada do programa semanal da coluna GENTE -  (./Divulgação)
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Sylvia Bandeira sobre assédio na carreira: ‘Não me machucou, mas me prejudicou’ Priorize VEJA no Google

Na TV Globo, Sylvia Bandeira, 76 anos ganhou destaque como protagonista da novela Um Sonho a Mais (1985), na pele de Stella Aranha. No cinema, sua atuação como Cotinha em Bar Esperança, o Último que Fecha (1983), de Hugo Carvana, rendeu-lhe o Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Gramado. No teatro, sua interpretação da lendária atriz Marlene Dietrich reafirmou uma carreira que atravessa décadas e diferentes linguagens artísticas. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Sylvia recorda de episódios de assédio sofridos ao longo de sua trajetória:

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

 “Eu tinha um lado ingênuo, sim. Tentava achar que podia não ser aquilo que estava acontecendo, mas tinha uma hora que não tinha como. Era simplesmente mostrar que não é não. Tentava passar por cima daquela situação, me enganar que talvez a pessoa tivesse apenas sendo simpática, mas não estava sendo simpática. Era assédio. Tipo, convidando (para sair) de uma forma que não era legal e que não teria porquê convidar, entende? O convite de trabalhos que também não foram o que eram para ser… Estou falando muito jovem, aí demorava um pouco para perceber que aquilo era situação errada. Acho que esse movimento hoje cada vez é mais difícil isso acontecer, porque a mulher está mais consciente. Se isso aconteceu na Globo? Também. Não me machucou, mas se você quiser, me prejudicou. Porque não topar às vezes é uma coisa que prejudica algumas mulheres, ainda mais se é uma sedução que quis ser outra coisa”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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