Sylvia Bandeira relembra embate na família por causa de casamento com Jô Soares

Sylvia Bandeira, 76 anos, foi casada entre 1980 e 1983 com Jô Soares, que naquela época já era um grande nome do humor nacional. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), assim ela recorda do apresentador:

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“Jô foi super importante pelo lado do humor, pelo momento em que eu estava, pelo lado de cumplicidade, havia uma bela cumplicidade entre a gente, foi importante ver o preconceito em todos os sentidos, né? E ele ensinou que aquela gordura que as pessoas apontavam não tinha a menor importância. Isso para mim, numa família que tinha, sobretudo do meu lado paterno, tias e avó rígidas a seguir um certo padrão de magreza, ele arrebentou, quebrou com isso. Foi um cara mega importante. Foi uma relação que não durou, porque eu queria outros caminhos na minha vida e era jovem”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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