Sylvia Bandeira relata experiência com staker: ‘foi uma coisa bem assustadora’
Aos 76 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Stalker é um termo em inglês que se refere a uma pessoa que persegue, vigia ou monitora outra de maneira insistente e indesejada, seja presencialmente ou pela internet. Na vida real, alguém que segue uma pessoa repetidamente, aparece nos lugares que ela frequenta ou tenta controlar seus passos. Nas redes sociais, alguém que monitora obsessivamente as publicações, a rotina e as interações de outra pessoa. Nos últimos tempos, várias celebridades vêm relatando esse incômodo recorrente. Sylvia Bandeira, 76 anos, já passou por isso. Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Sylvia dá seu relato, ocorrido em 1985:
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“Já tive por causa de uma novela e, por incrível que pareça, não foi nem homem. Sem nenhum preconceito uma fanática começou a saber todos os lugares onde eu andava, foi uma coisa bem assustadora, porque minha caçula era bebê. Era (novela) Um sonho a mais. Foi a primeira novela em que eu era a protagonista. E aí teve uma moça, que quebrava todos os meus galhos, que chamou alguém para dar um susto nela para parar de me seguir. Porque eu várias vezes, sendo simpática, disse assim: ‘não sou essa pessoa que você imagina, não tem nada a ver com as personagens, sou uma peste’. Mas não adiantava”.
Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).