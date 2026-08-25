Sydney Sweeney manda recado a Tom Cruise após voo radical

Conhecida por papéis marcantes nas séries dramáticas Euphoria e The White Lotus, a atriz Sydney Sweeney mostrou que tem as qualificações para também estrelar produções de ação. Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, a artista de 28 anos apareceu voando de pé nas asas de um pequeno avião monomotor, com direito a um aviso à estrela de Missão Impossível, Tom Cruise.

“Se cuida, Tom Cruise”, escreveu Sweeney na legenda do post, fazendo referência ao histórico do ator de descartar dublês e gravar ele mesmo muitas das sequências arriscadas de seus filmes.

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